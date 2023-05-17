Karabük'te trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Karabük'ün Eflani ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada Yaşar Umur (64) ve Ayşe Umur (62) çifti yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada Yaşar Umur (64) ve Ayşe Umur (62) çifti yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çalıkahvesi mevkisinde meydana geldi. Yaşar Umur yönetimindeki 78 SU 342 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Ö.'nün kullandığı 34 SBD 60 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bir yakınlarının cenazesine gittiği öğrenilen Yaşar Umur ve Ayşe Umur çiftinin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan Huriye Ç. ve Perihan Ö. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Umur çiftinin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)