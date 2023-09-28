Karabük'te Tırın Lastiklerinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Karabük-Ankara kara yolunda seyir halindeki bir tırın dorsesindeki lastikler alev aldı. Sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'te seyir halindeki tırın lastiklerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Plakası henüz öğrenilemeyen tırın dorsesindeki lastikler, Karabük- Ankara kara yolunda seyir halindeyken alev aldı.

Lastiklerin yandığını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangında, bazı lastikler yandı.

Park halindeki otomobildeki yangın söndürüldü

Karabük'te sürücüsünün çalıştırmak için kontağını çevirdiği otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kapullu Mahallesi'ndeki evinden çıkan Serkan A, 06 AOG 25 plakalı otomobiline binip aracını çalıştırmak için kontağı çevirdi.

Bu sırada otomobil motor kısmından yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın söndürme havuzuna düşen inek kurtarıldı

Karabük'te yangın söndürme havuzuna düşen inek, orman işçileri tarafından boynuzuna bağlanan iple çekilerek kurtarıldı.

Merkeze bağlı Sipahiler köyü Küre mevkisindeki yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama havuzu olarak da kullanılan yangın söndürme havuzuna bir inek düştü.

İneğin sahibi yakındaki orman işçilerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen orman işçileri, ineği boynuzuna bağladıkları iple çekerek havuzdan çıkardı.