Karabük'te tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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Yaşam Haberleri
Karabük'ün Kartaltepe Mahallesi'nde tek katlı bir evin depo olarak kullanılan giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda evde hasar meydana geldi.
Karabük'te tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kartaltepe Mahallesi'nde Nurcan M'nin yaşadığı tek katlı evin depo olarak kullanılan giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yaşam