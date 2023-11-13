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Karabük'te tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Kartaltepe Mahallesi'nde tek katlı bir evin depo olarak kullanılan giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda evde hasar meydana geldi.