Karabük'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayabaşı Mahallesi Orhanbey Caddesi'nde, Hakkı İstay'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını bitişiğindeki eve sıçramadan söndürdü.

Yanan ev kullanılmaz hale geldi.