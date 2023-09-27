Karabük'te Tehlikeli Yolculuk: Elektrikli Motosiklette Ayaklarını Çıkaranlar

Karabük'te elektrikli motosiklette tehlikeli yolculuk yapan ve otomobilin camından ayağını çıkararak seyahat eden kişiler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kardemir istikametinden Demir Çelik Kavşağı'na giriş yapan 3 tekerlekli motosikletin arkasında sağlı sollu oturarak yolculuk yapan 2 kişi görenleri hayrete düşürdü. Düşme tehlikesi bulunan 2 kişiden birinin ise ayaklarının dışarıda olması trafikte tehlike oluşturdu.

Diğer olayda ise Atatürk Bulvarı Namal Kavşağı mevkisinde otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan bir kişinin ayağını camdan çıkararak seyahat etmesi de pes dedirtti. İki olayda diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - KARABÜK