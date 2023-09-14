Karabük'te seyir halindeki tır yandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi.
Caner Bıyıkoğlu idaresindeki 06 TSY 64 plakalı demir yüklü tır, Karabük-Ankara kara yolu Aslanlar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Eskipazar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Yaşam