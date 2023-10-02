- Karabük'te servis minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

KARABÜK - Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisinin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada araçta işçilerin bulunmaması faciayı engelledi.

Kaza Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Halil Ö. Yönetimindeki 78 S 0082 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sırasında araçta işçilerin bulunmamasıyla facianın önüne geçilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.