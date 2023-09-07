Karabük'te scooter ile seyir halindeki kız çocuğu merdivenden düştü

Karabük'te bir kız çocuğu scooter ile seyir halindeyken fark edemediği merdivenden düşerek yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumu hakkında bilgi verilmedi.

Karabük'te bir kız çocuğunun scooter ile seyir halindeyken fark edemediği merdivenden düşerek yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 100. Yıl Mahallesi 1042 Nolu Sokak'ta meydana geldi.

Ecrin isimli bir kız çocuğu scooter ile seyir halindeyken önündeki merdivenleri fark edemeyince yuvarlanarak düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde düşen kızın yardımına çevredeki vatandaşların koştuğu görülürken ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. - KARABÜK