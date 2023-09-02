Karabük'te saman balyası yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı

Karabük-Ankara kara yolunda saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu Esma Ç. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazaya müdahale için sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Trafik bir süre tek şeritten sağlandıktan sonra normale döndü.