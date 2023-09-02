Karabük'te saman balyası yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı
Karabük-Ankara kara yolunda saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu Esma Ç. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazaya müdahale için sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Trafik bir süre tek şeritten sağlandıktan sonra normale döndü.
Karabük'te saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karabük-Ankara kara yolunda Ahmet Ç'nin kullandığı 78 ABA 047 plakalı saman balyası yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonda bulunan Esma Ç. yaralandı.
Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, balyaların ve aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.