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Karabük'te Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Karabük'te Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Yaşam Haberleri

Karabük'te sağanak ve dolu etkisini gösterdi. Ovacık ilçesinde etkili olan sağanağın ardından dereler taştı, yollarda çökme ve su birikintisi oluştu. Dudaş köyünde yolda mahsur kalan bir otomobil, traktör yardımıyla çekildi. Eskipazar ilçesinin Boncuklar köyünde ise dolu etkili oldu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Karabük'te sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

Ovacık ilçesinde etkili olan sağanağın ardından dereler taştı, yollarda çökme ve su birikintisi oluştu.

Dudaş köyünde yolda mahsur kalan bir otomobil, traktör yardımıyla çekildi.

Eskipazar ilçesinin Boncuklar köyünde ise dolu etkili oldu.

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Yaşam

Eskipazar Karabük Yaşam Haberler

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