Karabük'te peş peşe yangınlar çıktı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ardı ardına çıkan yangınlar devam ediyor. İlçede çıkan yangın sayısı 10'a yükseldi. Ekipler müdahale çalışmalarına devam ediyor.

Karabük'te yangınların ardı arkası kesilmiyor

Peş peşe gelen yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bölgeye Karabük'te takviye ekipler gönderildi

KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde peş peşe gelen yangınlar sonrası aynı bölgede bir yangın daha çıktı. İlçede dünden bu yana çıkan yangın sayısı ise 10'a yükseldi.

İlçede dün akşam ve gece yarısı çıkan 6 ayrı yangınlarda ticari taksi, metruk bina ve 4 samanlık zarar görürken, bugün ise 3 samanlıkta yangın çıkmıştı. İtfaiye ve orman işletme ekiplerinin yangınlara müdahalesi devam ettiği sırada aynı bölgede başka bir yangın daha çıktı.

Süleyman Süze isimli vatandaşa ait samanlıkta çıkan yangın ile aynı bölgede peş peşe dördüncü yangın meydana gelirken, dünden bu yana çıkan yangın sayısı ise 10'a yükseldi. Çıkan yangınlar sonrası bölgeye Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri ile su tankerleri de sevk edildi.

Öte yandan yangınlara müdahale sırasında bir orman işçisi ise yaralanırken, yaralıya bölgede hazır bekletilen sağlık ekipleri ambulansta ilk müdahalesini yaptı. Çıkan yangınlar nedeniyle ilçeye giden AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Diğer yandan Karabük Valisi Mustafa Yavuz'da yangın bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Ovacık ilçesine hareket etti.