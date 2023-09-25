Karabük'te Otomobilin Çarptığı Kedinin Yardımına Diğer Sokak Kedileri Koştu

Karabük'te otomobil sürücüsünün fark edemeyerek ezdiği kedinin yardımına diğer sokak kedileri koştu. O anlar bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şirinevler Mahallesi Onur Sokak mevkiinde meydana geldi. İsmi ve plakası belirlenemeyen otomobil sürücüsü, yolun ortasında yatan kediyi dönüş yaptığı sırada fark edemeyerek ezdi. Sürücü yoluna devam ederken can çekişen kedinin yardımına diğer sokak kedileri koştu. Kedilerin çaresiz kaldığı anlar bir otomobilin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin otomobil sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam