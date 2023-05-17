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Karabük'te Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 2 Ölü, 3 Yaralı

Karabük'te Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 2 Ölü, 3 Yaralı

Yaşam Haberleri

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Karabük'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Eflani ilçesi yönüne giden Yaşar Umur yönetimindeki 78 SU 342 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Ö'nün kullandığı 34 SBD 60 plakalı hafif ticari araç, Çalıkahvesi mevkisinde çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü ile yanındaki Müzeyyen Umur'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Ö. ile Huriye Ç. ve Perihan Ö. ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan Karabük-Eflani kara yolu araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

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Kaynak: AA / Ahmet Özler - Yaşam

Karabük Tragger Yaşam Haberler

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