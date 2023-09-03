Karabük'te Oluşan Toz Hortumu Cep Telefonu Kamerasıyla Kaydedildi

Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı Karabük'te kamyon garajı mevkiinde toz hortumu oluştu. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen hortum, metrelerce yükselerek bazı cisimleri uçurdu.

Karabük'te oluşan toz hortumu, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı Karabük'te zaman zaman rüzgar etkili olmaya devam ediyor. Kent merkezinde yer alan kamyon garajı mevkiinde toz hortumu oluştu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Metrelerce yükselen hortumun bazı cisimleri uçurduğu görüldü. - KARABÜK