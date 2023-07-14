Karabük'te ölü doğan bebeğin cesedi merdiven altında bulundu

Karabük'te ölü doğan bebeğinin cesedini merdiven altına bırakarak kaçtığı öne sürülen anne gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi dolmuş durakları yanındaki merdivenin altında bebek cesedi bırakılmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Düşük neticesinde ölü doğan ve 6 aylık olduğu değerlendirilen bebeği merdiven altına bıraktığı belirlenen S.K. isimli kadın gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün, Hürriyet Mahallesi dolmuş durakları yanındaki merdivenin altında bebek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, ceset, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.