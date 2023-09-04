Karabük'te müstakil ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Karabük'te alevlere teslim olan müstakil ev, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda söndürüldü.

Olay Kayabaşı Mahallesi Orhanbey Caddesi'nde meydana geldi. Hakkı İstay'a ait olduğu öğrenilen müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle evin bitişiğindeki başka bir eve sıçramadan söndürüldü.

Tamamen yanan ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK