Karabük'te motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. E.A. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan T.B'ye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü E.A. ile yaya T.B. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.