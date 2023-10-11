Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Karabük'te iki ayrı trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. Kazalar sonucunda yaralananlar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahalle Sümer Caddesi üzerinde. C.A. idaresindeki 78 S 0338 minibüs Fevzi Fırat Caddesi kesişiminde A.D. idaresindeki 78 ABL 718 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile yol savrulan motosiklet sürücüsü A.D. ile E.D yaralandı. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki kaza ise Karabük- Eskipazar karayolu üzerinde meydana geldi. Eskipazar istikametine seyreden M.T. (46) idaresindeki 57 EF 035 plakalı otomobil, Sündek köyü mevkiinde kavşağa girmek için manevra yapan M.Ç. idaresindeki 06 AAP 578 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada F.Ö., M.Ç., B.K. ve S.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KARABÜK