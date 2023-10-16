Karabük'te meydana gelen 2 trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi
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Yaşam Haberleri
Karabük'te yaşanan trafik kazaları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İlk kaza, Safranbolu yönüne giden bir otomobilin hafif ticari araca çarpmasıyla gerçekleşti. Bu sırada yavaşlayan otomobile ise arkasından gelen başka bir araç çarptı. Kazaların meydana geldiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Karabük'te meydana gelen 2 trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Safranbolu yönüne giden otomobil, 5000 Evler köprüsü yakınlarında 100. Yıl Mahallesi'nden gelip ana yola giren hafif ticari araca çarptı.
Bu sırada kazayı görüp yavaşlayan otomobile ise arkasından gelen başka bir otomobil çarptı.
Hasarın oluştuğu kazalar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Yaşam