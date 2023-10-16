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Karabük'te meydana gelen 2 trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

Karabük'te yaşanan trafik kazaları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İlk kaza, Safranbolu yönüne giden bir otomobilin hafif ticari araca çarpmasıyla gerçekleşti. Bu sırada yavaşlayan otomobile ise arkasından gelen başka bir araç çarptı. Kazaların meydana geldiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.