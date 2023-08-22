Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir kereste fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle yangını fark eden çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK