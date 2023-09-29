Karabük'te Kediye Çarpan Sürücüye İdari Para Cezası

Karabük'te bir sürücü, kediye çarpmasına rağmen durmadan yoluna devam etti. Sürücüye 4 bin 554 TL idari para cezası verildi.

TUNAKAN YILDIRIM

Karabük'te 19 Eylül'de bir kediye çarpmasına karşın yoluna devam eden sürücüye 4 bin 554 TL idari para cezası verildi.

Karabük'te 19 Eylül'de bir sürücünün kediye çarptığı ve kedinin durumuyla ilgilenmeden yoluna devam ettiği kamera görüntülerine yansımıştı. Kediye çarpan sürücüye 4 bin 554 TL idari para cezası verildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki idari işlem: 19.09.2023 günü İdaremiz Şirinevler Mahallesi İlhanlılar Caddesi üzerinde meydana gelen Hayvan Çarpma Kaçma olayı ile ilgili olarak; Cadde Üzerinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu Amirliği görevlilerimizin yaptığı araştırmada KGYS ve güvenlik kamera görüntüleri temin edilmiş izlenen görüntülerde 67 AAE 531 plaka numaralı beyaz renkli Renault marka araç kediye çarpıp yardım etmeksizin olaydan bağımsız olarak tespit edilmiş ve araç sahibi YT isimli şahsa 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/1-1 maddesi gereğince 4 bin 554 TL idari işlem uygulandı."