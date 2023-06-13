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Karabük'te Karaca ve Ayı Yavrusu Görüntülendi

Karabük'te Karaca ve Ayı Yavrusu Görüntülendi

Yaşam Haberleri

Karabük'te bir karaca ile iki ayı yavrusu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Ayı yavrusu, seyir halindeki otomobilden kaçarak yeşillik alana yöneldi. Eskipazar ilçesi Yalakkuz Yaylası yolunda bir kişi ise cep telefonu kamerasıyla karaca görüntüledi.

Karabük'te bir karaca ile iki ayı yavrusu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Yenice ilçesi Ihlamur Seyir Terası bölgesinde yol kenarına inen ayı yavrusu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bir süre kendisini çeken vatandaşları izleyen ayı yavrusu, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Merkez ilçeye bağlı Davutlar köyünde de yola inen ayı yavrusu, vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Ayı yavrusu, seyir halindeki otomobilden kaçarak yeşillik alana yöneldi.

Eskipazar ilçesi Yalakkuz Yaylası yolunda bir kişi ise cep telefonu kamerasıyla karaca görüntüledi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Yaşam

Eskipazar Karabük Yaşam Haberler

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