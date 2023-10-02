Karabük'te hafriyat kamyonu devrildi, iş makinesi dereye düştü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yük boşaltan hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu maddi hasar oluşurken, Yenice ilçesinde de dereye devrilen iş makinesindeki 1 kişi yaralandı.

İlk kaza, Yenice ilçesi Kayadibi mevkiinde meydana geldi. Köprü üzerinden geçen iş makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dereye devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İkinci kaza, Safranbolu Akçasu Mahallesi Sokak Hayvanları Barınağı mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 78 AAB 694 plakalı hafriyat kamyonu, yüklü olan çakılı boşalttığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Devrilen kamyon kepçe yardımıyla boşaltılırken, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - KARABÜK