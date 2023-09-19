Karabük'te Hafriyat Kamyonu Devrildi: 1 Yaralı

Karabük-Kastamonu Karayolu Yörük köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük- Kastamonu Karayolu Yörük köyü mevkiinde meydana geldi. E.B. sevk ve idaresindeki 78 AAS 545 plakalı hafriyat kamyonu Karabük'e seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK