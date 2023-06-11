Karabük'te Gölette Boğulan Genç
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Karabük'ün Üçbaş köyünde serinlemek için gölete giren Sefa Can Doğan (19) boğularak hayatını kaybetti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri tarafından cansız bedeni sudan çıkarılan Doğan'ın cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karabük'te serinlemek için gölete giren genç boğuldu.
Merkeze bağlı Üçbaş köyünde, kapatılan Avdanaltı mesire yerine gelen Sefa Can Doğan (19) ve kardeşi, serinlemek için gölete girdi.
Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Doğan'ı kurtaramayan kardeşi durumu sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Zonguldak'tan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Ekiplerce sudan çıkarılan Doğan'ın cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.