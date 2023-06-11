Karabük'te Gölette Boğulan Genç

Karabük'ün Üçbaş köyünde serinlemek için gölete giren Sefa Can Doğan (19) boğularak hayatını kaybetti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri tarafından cansız bedeni sudan çıkarılan Doğan'ın cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.