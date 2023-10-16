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Karabük'te gece saatlerinde şehir merkezine inen 3 ayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Hürriyet Mahallesi Balıkpazarı mevkisindeki alt geçitte gazete dağıtımı yaptığı sırada 2'si yavru 3 ayının koştuğunu gören Ömer Koltuk, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, anne ayının kaçışı ve iki yavrusunun onu takip etmesi yer alıyor.