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Karabük'te gece saatlerinde şehir merkezine inen 3 ayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

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Hürriyet Mahallesi Balıkpazarı mevkisindeki alt geçitte gazete dağıtımı yaptığı sırada 2'si yavru 3 ayının koştuğunu gören Ömer Koltuk, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, anne ayının kaçışı ve iki yavrusunun onu takip etmesi yer alıyor.

Karabük'te gece saatlerinde şehir merkezine inen 3 ayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hürriyet Mahallesi Balıkpazarı mevkisindeki alt geçitte gazete dağıtımı yaptığı sırada 2'si yavru 3 ayının koştuğunu gören Ömer Koltuk, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde, anne ayının kaçışı ve iki yavrusunun onu takip etmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Yaşam

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