Karabük'te fındık büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı. İlçeye bağlı Ova ve Çatakören köylerinde etkili olan yağmur yerini bir süre sonra dolu yağışına bıraktı. Etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu yolları, yeşil alanları ve binaların çatılarını beyaza bürüdü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.