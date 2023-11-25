Karabük'te düğünde damada yumurtalı saldırı

Damadın başına gelmeyen kalmadı: Başında yumurta kırıp, un ve süt döktüler

KARABÜK - Karabük'te düğün sonrası arkadaşları tarafından başında yumurtalar kırılıp, ketçap ve süt dökülerek una bulanan damadın zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Kardemir) metalurji mühendisi olarak görev yapan Muhammet Yaşar, dünya evine girdi. Evinin önüne gelindiğinde gelin arabasından inen Yaşar, arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı. Kafasında yumurtalar kırılarak, ketçap sıkılıp, süt döküldükten sonra una bulanan Yaşar, zor anlar yaşadı. Arkadaşların arasında geleneksel olan şakanın ardından Yaşar, "Ben ektiğimi biçiyorum, suçluyum. Ama ben bu kadar yapmamıştım" dedi.

Çevredekilerin şaşkınlıkla ve gülerek izlediği o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.