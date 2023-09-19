Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır sürücüsü yaralandı. Tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.