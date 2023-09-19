Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır sürücüsü yaralandı. Tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
E.B. idaresindeki 78 AAS 545 plakalı tır, Karabük-Kastamonu kara yolunun Yörük köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü E.B. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam