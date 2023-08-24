Karabük'te Devlet Demiryollarına ait depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Karabük'te bulunan TCDD'ye ait depoda çıkan yangın, hızlı müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.
TCDD deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
KARABÜK - Karabük'te Devlet Demiryollarına ait depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Olay, Hürriyet Caddesinde bulunan TCDD'ye ait alanda meydana geldi. Depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çatının ahşap olması dolayısıyla korkutan yangın, olay yerine gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Yaşam