TCDD deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

KARABÜK - Karabük'te Devlet Demiryollarına ait depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Hürriyet Caddesinde bulunan TCDD'ye ait alanda meydana geldi. Depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çatının ahşap olması dolayısıyla korkutan yangın, olay yerine gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.