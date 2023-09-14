Karabük'te demir yüklü tır alev aldı
Karabük'te seyir halindeki demir yüklü tır aniden alev aldı. Tırdaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Karabük'te seyir halindeki demir yüklü tır aniden alev aldı. Tırdaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Karabük Gerede karayolunda meydana geldi. Caner B. idaresindeki 06 TSY 64 plakalı demir yüklü tır, Eskipazar ilçesi Aslanlar mevkiinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Motor kısmından dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören tır sürücüsü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Motor kısmından başlayan alevler römork kısmını sıçradı. Olay yerine gelen Eskipazar itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sonucunda tır kullanılmaz hale geldi. - KARABÜK