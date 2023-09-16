Karabük'te çöp kamyonunun altında kalan yaşlı adam toprağa verildi

Karabük'te çöp kamyonunun altında kalarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yaşlı adam toprağa verildi.

İki gün önce Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Cevat Aslan (84) çöp kamyonunun üzerinden geçerek sürüklemesi sonrası ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aslan, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aslan için Aydınlıkevler Anadolu Camii'nde tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından talihsiz adamın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK