Karabük'te çöp kamyonunun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

KARABÜK'te çöp kamyonunun altında kalan Cevat Arslan (84) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Cevat Arslan, yol kenarında duran 34 EYJ 725 plakalı çöp kamyonunun önünden geçerken, şoförü M.Ö.Ö. aracı hareket ettirdi. Aracın ön tekerinin üzerinden geçtiği Arslan ağır yaralandı. Arslan, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Arslan tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Cevat Arslan'ın cansız bedeni aynı hastanenin morguna kondu.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası kamyon şoförü M.O.O. polis tarafından gözaltına alındı.