Karabük'te çöp kamyonuna oto yıkamacıdan ilk müdahale

- Balataları tutuşan çöp kamyonu oto yıkamacıya sığındı

KARABÜK - Karabük'te seyir halindeyken balataları tutuşan çöp kamyonuna ilk müdahaleyi sığındığı oto yıkamacı yaptı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Sanayi Kavşağında meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Safranbolu Belediyesine ait çöp kamyonunun balataları tutuştu.

Balata kokusu alan kamyon şoförü ve yanındaki çalışanlar, dumanları fark etti. Bunun üzerine kamyon şoförü hız kesmeden Kurtuluş Mahallesindeki oto yıkamacıya girerken, ilk müdahaleyi burada çalışan Talha Başören yaptı. Lastikler alev almadan söndürülürken şoförün hızlı hareket etmesi araç yangınını önledi.