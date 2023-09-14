Karabük'te çöp kamyonu kazası: Yaşlı adam ağır yaralandı

Karabük'te belediyeye ait çöp kamyonunun üzerinden geçerek sürüklediği yaşlı adam ağır yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük'te belediyeye ait çöp kamyonunun üzerinden geçerek sürüklediği yaşlı adam ağır yaralandı.

Olay, Aydınlıkevler Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde meydana geldi. M.O.O. idaresindeki 34 EYJ 725 plakalı Karabük Belediyesi'ne ait çöp toplama kamyonu yolda ilerleyen C.A'yı altına alarak üzerinden geçerek sürükledi. Kazada yaşlı adam ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK