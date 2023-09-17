Karabük'te çıkan örtü yangınına mahalle sakinleri hortumla müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Doğantepe mevkiindeki otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile hızla yayıldı. Yangının çıktığı alana yakın bir binadan vatandaşlar çektikleri hortumla alevlere müdahale ederken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile örtü yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - KARABÜK