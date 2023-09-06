Karabük'te çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Sitesi yakınlarındaki ağaçlık alanda çıkan örtü yangını, vatandaşların bildirmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. İtfaiye erleri bölgede soğutma çalışması yaptı.