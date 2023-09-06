Karabük'te çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü
Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Sitesi yakınlarındaki ağaçlık alanda çıkan örtü yangını, vatandaşların bildirmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. İtfaiye erleri bölgede soğutma çalışması yaptı.
Karabük'te çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.
100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Sitesi yakınlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, hortumla su tutarak yangının büyümesini engelledi.
İtfaiye erleri de bölgede soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Yaşam