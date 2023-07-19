Karabük'te bir kişi, bakıcısı tarafından evinde ölü bulundu

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan 70 yaşındaki Şerife Eroğlu, bakıcısından market alışverişi yapmasını istedi. Bakıcı, alışveriş sonrasında Eroğlu'nu hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Eroğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.