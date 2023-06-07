Karabük'te Bahçesinde Fazla Meyve Veren Dut Ağacına 'İsteyen Yiyebilir Helal Olsun' Yazısı Asıldı

Karabük'te bir kişi, bahçesinde fazla meyve veren dut ağacına 'İsteyen yiyebilir helal olsun' yazısı astı. Engin Koçali'nin 6 yıl önce diktiği dut fidesi bu yıl fazla miktarda meyve verdi. Koçali, sokaktan geçen insanların faydalanması için ağaca yazı astı.

Karabük'te bir kişi, bahçesinde fazla meyve veren dut ağacına "İsteyen yiyebilir helal olsun" yazısı astı.

100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan Engin Koçali'nin (59) 6 yıl önce Antalya'dan getirerek apartmanın bahçesine diktiği dut fidesi küçük ağaç haline geldi.

Küçük olmasına rağmen bu yıl ağacın fazla miktarda meyve verdiğini gören Koçali, sokaktan geçen insanların faydalanması için ağaca "İsteyen yiyebilir helal olsun" yazısı astı.

Koçali, gazetecilere, ufacık ağaçta bu kadar çok dut olmasının hayret verici olduğunu dile getirerek, "Millet yemek istiyordu ama etrafta kimseyi göremeyince kopartıp almıyordu. Yoldan geçenin canı çekerse alsın diye 'İsteyen yiyebilir helal olsun' yazısı yazdım. Bu sayede insanlar tek tük yemeye başladı." dedi.

Kendisinin de yeteri kadar dut topladığını aktaran Koçali, "Bize yetti, apartmandakiler de toplayıp yiyorlar. Gelen gidenin canı çeker, göz hakkı, alsın yesin helali hoş olsun." diye konuştu.