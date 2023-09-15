Karabük'te Aydınlatma Direğine Çarpan Cipin Sürücüsü Yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında bir cip, aydınlatma direğine çarparak yaklaşık 46 metre sürüklendikten sonra durabildi. Cipin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Direğe çarpan cip 46 metre sürüklendi: 1 yaralı

KARABÜK - Karabük'te aydınlatma direğine çarparak yaklaşık 46 metre sürüklendikten sonra durabilen cipin sürücüsü yaralandı.

Kaza Safranbolu- Karabük kara yolu Beşbinevler Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Yusuf İsmail B. idaresindeki 78 ABG 132 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaklaşık 46 metre sonra durabilen araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.