Karabük'te Ağaçlık Alanda Çıkan Yangına Polis ve İtfaiye Müdahale Etti

Karabük'te, 100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Sitesi mevkiinde ağaçlık alanda çıkan yangına polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri yangını hortumla su sıkarak söndürürken, itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Ağaçlık alanda çıkan yangına polisten müdahale

-Ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

KARABÜK - Karabük'te polis ekipleri ağaçlık alanda çıkan yangına hortumla su sıkarak müdahale ederken, itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Olay 100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri hortumla su tutarak söndürdükleri yangının büyümesini engelledi. İtfaiye ekipleri de bölgede soğutma çalışmaları yaparak yangının yeniden çıkmasının önüne geçti.