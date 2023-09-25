Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen Kavacık Üzüm Festivali büyük ilgi gördü

Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen Kavacık Üzüm Festivali, 2. gününde binlerce İzmirlinin uğrak noktası oldu. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, pazar gününü Kavacık'ın doğal ortamında, yöresel ürünler satın alarak ve renkli etkinliklere katılarak değerlendirme olanağı buldu. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu da yöresel ürün satılan stantları tek tek ziyaret ederek köylülerle ve konuklarla sohbet etti. Kavacıklılar, her yıl daha fazla ilgi gören festivale ve üreticiye yaptığı destek nedeniyle Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

Başkan Selvitopu da desteklerin artarak devam edeceğini söyledi. Karabağlar Belediyesi'nin geçen yıl köy meydanını baştan sona yenilediğini hatırlatan Başkan Selvitopu, bundan sonraki süreçte ara sokaklarda peyzaj yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapacaklarını vurguladı. Çalışmaların köy dokusunu bozmadan gerçekleştirileceğini belirten Başkan Selvitopu, "Hedefimiz Kavacık Üzümü'nü ve köyümüzün değerlerini koruyup geliştirerek geleceğe taşımak" dedi.

RENKLİ ETKİNLİKLER

Karabağlar Belediyesi'nin Coğrafi İşaret Belgesi aldığı Kavacık Üzümü'nü dünyaya tanıtmak için düzenlediği festivalin 2. gününde de renkli etkinlikler yer aldı. Bando ve animasyon gösterileri, "Kavuklu ve Pişekar" ortaoyunu, halk oyunları gösterileri, çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları katılımcılarla buluştu. Kavacıklı Ressam Meryem Düzgünkaya'nın yaşamını anlatan belgesel film gösterimi beğeni topladı. Düzgünkaya resimlerini köy meydanındaki festival alanında sergileme olanağı buldu. Program kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Özcan, sevilen eserleri izleyicilerle birlikte seslendirdi. Konserin sonunda Başkan Selvitopu, Özcan'a doğa dostu sertifika vererek teşekkür etti.

MORAL OLDU

Bu yılki festival, aşırı sıcaklar, zamansız yağış ve mildiyö hastalığı nedeniyle rekolte kaybı yaşayan üreticiye de büyük moral oldu. Kavacıklılar, Karabağlar Belediyesi'nin dağıttığı tonlarca organik gübre ve bordo bulamacı sayesinde ürettikleri üzümleri tüketiciyle buluşturma şansı yakaladı.