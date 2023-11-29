Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok otoyol ve yol kesiminde yapılan çalışmalar nedeniyle trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı belirtildi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde- Pozantı Otoyolu'nun 13-18. kilometrelerinde Kırkgeçit-2 viyadüğündeki onarım çalışması nedeniyle ulaşım Adana istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Tem Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit çalışmaları sebebiyle güney taşıma yolunda (İstanbul-Ankara istikameti) sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
TAG Otoyolu'nun Mersin-Çeşmeli yolu 7-8. kilometrelerinde "Çeşmeli-Kızkalesi-Taşucu Otoyolu" yapımı kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla trafik akışına kontrollü izin veriliyor.
Kırıkkale- Kırşehir yolunun 30-38. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde orta refüj ve tretuvar çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sol şeritten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.
Gümüşhane-Bayburt il sınırı-Bayburt yolunun 24-30. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Serik- Manavgat yolunun 24-25. kilometrelerinde Manavgat Otogar Köprülü Kavşağı'ndaki genleşme derzi onarım çalışması dolayısıyla Serik-Manavgat istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yoldan sürdürülüyor.