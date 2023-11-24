Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok otoyol ve yol kesiminde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışının kontrollü sağlandığı belirtildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Ulucak-Karasuluk kavşakları 4-8. kilometrelerinde günübirlik bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 18.00'e kadar İstanbul yönünde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılacak. Bu kesimde trafik akışı sol şeritten sağlanacak.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun 13-18. kilometrelerinde Kırkgeçit-2 viyadüğündeki (Tüneller mevkisi) onarım çalışması nedeniyle ulaşım Adana istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı-Akmeşe kavşakları 3-5. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla Ankara-İstanbul istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 20-23. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Kaklık Alt Geçidi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 42-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 2, 10, 15 ve 16. kilometrelerinde ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-11 ve 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam edecek.

Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları sebebiyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara- Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.