Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok yol kesiminde ulaşım kontrollü ve tek şeritten sağlanmaktadır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinin Ankara-İstanbul istikameti, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 22.00'ye kadar trafiğe kapatılacak. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabilecek.

Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İzmir- Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı-Akmeşe kavşakları 3-5. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla Ankara-İstanbul istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Dörtyol-Payas kavşaklarında Özerli viyadüğündeki genleşme derzlerini yenileme çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 0-1. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bandından kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 2, 10, 15 ve 16. kilometrelerinde ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kütahya-Afyonkarahisar yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Giresun il sınırı-Suşehri yolunun 6-8. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Diyarbakır güneybatı çevre yolunun 10-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.