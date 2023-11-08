Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Bu çalışmalar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Kılıç kavşaklarında, Orhangazi Tüneli İzmir istikametinde bugün ve yarın gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışması sebebiyle iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten sağlanacak.

Tem Otoyolu'nun Çerkezköy- Kınalı kavşakları İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 19.00-06.00 saatlerinde şerit kapatma uygulanacak.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 9-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü devam ediyor.

Subaşı-Büyükçekmece yolunun 13. kilometresindeki Muratbey Kavşağı kolunda üstyapı onarım çalışması sebebiyle ulaşım 3 kilometre ilerideki Çakıl Kavşağı'ndan sürdürülüyor.

Gerede- Ankara yolunun 23-28. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle Gerede-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Ankara-Gerede istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Didim ayrımı-Milas yolunun 41-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Milas yönünde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18 ile 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sağ şeritten gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresinde Araklı Tüneli'nin Rize-Trabzon yönündeki çalışmalar sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.