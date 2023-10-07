Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Yaşam Haberleri
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok otoyol ve yol kesiminde şerit daraltması, yol trafiğe kapatılması ve kontrollü ulaşım sağlanması durumu bulunuyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolunun Gümüşova Kavşağı-Kavacık Kavşağı arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00'da şerit daraltması yapılıyor.
İzmir-Aydın Otoyolunun 92-96. kilometrelerindeki (Aydın Kuzey Kavşağı-Çine- Muğla Kavşağı) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden geliş-gidiş (bant aktarma) veriliyor.
Gerede- Ankara yolunun 23-28. kilometrelerindeki üstyapı (BSK) yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle Gerede-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara-Gerede istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) devam ediyor.
TAG Otoyolunun Bahçe Kavşağı-Nurdağı Kavşağı kesimi 1-5. kilometrelerindeki deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapıldı. Ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Piraziz-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerindeki arasındaki muhtelif kesimlerde 07.00-18.00'de otokorkuluk çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.
Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerindeki üstyapı yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Gölköy-Mesudiye yolunun 46-47. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.