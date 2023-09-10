Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Birçok yol kesiminde üstyapı onarımı, yol yapımı ve bakım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşakları kesimi 45-48. kilometrelerinde Edirne istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunun 17. kilometresinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul- Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yol yapım, Antalya-Alanya Devlet Yolu'nun 78-131. kilometrelerinde BSK onarım işi ve Göle-Ardahan yolunun 32-34. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Uşak-Sivaslı-Denizli yolunun 22-24. kilometrelerinde Kirka Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Nurdağı kavşakları kesimi 17-21. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılmış olup, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

Kürtün-Torul yolunun 16-47. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yol şevi temizlik çalışması nedeniyle yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 2-3. kilometrelerindeki Küçükbostancı Köprüsü'nde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 7-30. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.