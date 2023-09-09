Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Çeşitli bölgelerdeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Ücret Toplama İstasyonu'nda serbest geçiş sistemi (SGS) kurulması çalışmaları nedeniyle Şekerpınar gişelerinden otoyola giriş-çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova-Buca istikametinde Bornova Viyadüğü'nde genleşme derzi onarım çalışması sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşıma sol ve orta şeritlerden kontrollü olarak izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım, Pazarcık-Gölbaşı yolunun 23-25. kilometreleri ve Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde yol yapım, Mudurnu-Bolu yolunun 0-4. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Çankırı-Ankara yolunun 31-32. kilometrelerinde ve Gümüşhane-Bayburt yolunun 5-8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle anılan kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleşiyor.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları sebebiyle kapatılarak ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometrelerinde çelik ağ ile şev koruması çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.