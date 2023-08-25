Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok yol kesiminde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Denizli-Antalya yolunun 0-14. kilometrelerindeki Denizli çevre yolunda bulunan Honaz Tüneli'nin elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerinin yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım Denizli şehir merkezi güzergahından sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Pozantı kavşakları 1-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması dolayısıyla Konya kavşağı istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım, Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle anılan kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 11. kilometresindeki heyelan ıslah çalışmaları, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisindeki altgeçit çalışması dolayısıyla söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 55-64. kilometrelerindeki yol şevi temizlik çalışması nedeniyle ulaşım kısa sürelerle durdurularak, tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya-Antalya yolundaki Demirkapı tünellerinin Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü, bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla kapatıldı. Bu nedenle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Bilecik-Sakarya yolunun 38-41. kilometrelerindeki Osmangazi Tüneli'nde Bilecik-Sakarya yönünde yürütülen bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.